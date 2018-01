Nach einem Tweet von US-Präsident Trump hat Pakistan den amerikanischen Botschafter einbestellt.

Dies teilte die Regierung in Islamabad mit. Trump hatte dem Staat vorgeworfen, 33 Milliarden Dollar US-Hilfen angenommen und dafür, so wörtlich, "nichts als Lügen und Betrug" zurückgegeben zu haben. Darüber hinaus sei das Land ein sicheres Rückzugsgebiet für Terroristen.



Islamistische Organisationen reagierten in mehreren pakistanischen Städten mit Protesten.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.