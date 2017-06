Nach den Anschlägen in Pakistan ist die Zahl der Toten auf 61 gestiegen.

Das teilte ein Behördensprecher mit. Im Nordwesten des Landes waren mehrere Sprengsätze auf einem Markt in Parachinar gezündet worden. Zudem explodierte in der südpakistanischen Quetta ein Sprengsatz, der in einem Fahrzeug versteckt war. Mehr als 200 Verletzte befinden sich in Krankenhäusern. Die Attentate reklamierten sowohl die Taliban als auch die Terrormiliz IS für sich.