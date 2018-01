Die Europäische Union hat dem UNO-Hilfswerk für die Palästinenserflüchtlinge zusätzliche Hilfen versprochen.

Grund ist die Entscheidung der USA, ihre bisherigen Mittel drastisch zu kürzen. Das Hilfspaket werde rund 42 Millionen Euro umfassen, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Rund 15 Millionen Euro seien für Projekte in Ostjerusalem vorgesehen. Washington will in diesem Jahr anstatt 360 Millionen US-Dollar nur 60 Millionen an das UNO-Flüchtlingshilfswerk zahlen. Die US-Regierung will mit dieser Mittelkürzung die Palästinenser dazu drängen, die Friedensgespräche mit Israel wieder aufzunehmen. Internationale Geldgeber beraten derzeit, wie die Finanzlücke geschlossen werden kann.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.