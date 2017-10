Palästinenserpräsident Abbas hat die Vereinbarung zur Versöhnung zwischen seiner Fatah-Bewegung und der radikalislamischen Hamas begrüßt.

Das in Kairo ausgehandelte Abkommen lege den jahrelangen Streit zwischen den beiden Palästinenserorganisationen endgültig bei, sagte Abbas der Nachrichtenagentur AFP. Er habe die Fatah-Delegation angewiesen, die Vereinbarung umgehend zu unterzeichnen.



In der ägyptischen Hauptstadt hatten Vertreter beider Seiten seit Dienstag über ein Ende ihrer Feindschaft verhandelt. Die radikal-islamische Hamas ist seit zehn Jahren im Gazastreifen an der Macht. Die gemäßigte Fatah von Palästinenserpräsident Abbas regiert im Westjordanland.