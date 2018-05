Der Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Abbas, ist im Amt bestätigt worden.

Zum Abschluss eines viertägigen Treffens in Ramallah wählten ihn die Delegierten des PLO-Nationalrats erneut zum Vorsitzenden. In mehreren Resolutionen stützte das Parlament zudem die Positionen von Abbas. Dazu gehört die Ablehnung eines palästinensischen Staats innerhalb provisorischer Grenzen.



Die PLO wurde Mitte der 1960er-Jahre als Dachorganisation für die verschiedenen palästinensischen Fraktionen gegründet. Von Anfang an wurde sie von der Fatah-Bewegung dominiert, der heute Abbas vorsteht.

