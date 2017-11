Am 100. Jahrestag der sogenannten Balfour-Deklaration haben in den Palästinensergebieten tausende Menschen für einen eigenen Staat demonstriert.

Der palästinensische Ministerpräsident Hamdallah erklärte, das palästinensische Volk verlange, dass sich Großbritannien entschuldige und eine Entschädigung leiste. Das Vereinigte Königreich müsse zudem sofort den Staat Palästina anerkennen. Am 2. November 1917 hatte der damalige britische Außenminister Balfour in einem Schreiben versichert, sein Land unterstütze ein nationales Heim für die Juden in Palästina. Die Erklärung gilt rückblickend als wichtiger Schritt auf dem Weg zur späteren Staatsgründung Israels. Dessen Ministerpräsident Netanjahu ist anlässlich des Jahrestages nach London gereist. Am Abend ist ein Festessen mit Premierministerin May geplant.