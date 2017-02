Palmyra Moskau befürchtet weitere Zerstörungen durch IS

Das antike Weltkulturerbe von Palmyra am 26. März 2016 (picture alliance / dpa / Valery Sharifulin)

Die Terrormiliz IS will nach Einschätzung Russlands weitere antike Stätten in der syrischen Oasenstadt Palmyra zerstören.

Drohnen hätten entdeckt, dass sich in der Region Lastwagen der Dschihadisten in Bewegung gesetzt hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Das deute auf Pläne hin, Sprengstoff nach Palmyra zu bringen, um dort so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich zu beschädigen, bevor die Terrormiliz die Stadt wieder verlasse. - IS-Extremisten hatten den Ort erstmals vor zwei Jahren erobert und in den folgenden Monaten zahlreiche antike Bauwerke zerstört.