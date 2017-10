Der Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments zu den sogenannten Panama-Papers hat den EU-Staaten ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt.

Einigen Ländern mangele es an politischem Willen, Betrug und Steuervermeidung zu verhindern, betonte das Gremium in seinem Abschlussbericht. Die Notwendigkeit einstimmiger Entscheidungen in Steuerfragen habe zudem nötige Reformen blockiert. - Der grüne Europa-Abgeordnete Giegold erklärte, der Ausschuss erhebe schwere Anklage gegen europäische Regierungen, die sich über 20 Jahre zu Komplizen von Geldwäschern und Steuervermeidern gemacht hätten. Sie hätten anderen Mitgliedsländern damit massiv geschadet. Der CSU-Europa-Politiker Ferber sagte, Steuertrickserei und Geldwäsche seien auch ein europäisches Problem. Das müsse Konsequenzen haben.



In der Panama Papers-Affäre hat ein internationales Journalisten-Netzwerk vor mehr als einem Jahr die Geschäfte in der mittelamerikanischen Steueroase enthüllt.