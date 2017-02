Panama Gründer der Kanzlei Mossack Fonseca festgenommen

Schild der Kanzlei "Mossack Fonseca" an einem Geschäftsgebäude in Panama City (RODRIGO ARANGUA / AFP)

In Panama sind die beiden Gründer der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca festgenommen worden.

Die Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, ihnen werde Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal in Brasilien vorgeworfen. Bei den beiden Beschuldigten habe Fluchtgefahr bestanden. An den seit einem Jahr andauernden Ermittlungen seien auch die Behörden in Brasilien, Peru, Ecuador, Kolumbien, der Schweiz und der USA beteiligt gewesen. Dabei gehe es um einen Bestechungsskandal um den brasilianischen Ölkonzern Petrobras. Die Beschuldigten hatten bereits im Vorfeld eine Verwicklung bestritten.



Die Kanzlei steht im Zentrum der Affäre um die sogenannten Panama Papers. Durch die Enthüllungen über Briefkastenfirmen gerieten weltweit Politiker, Geschäftsleute und Prominente unter Druck.