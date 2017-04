Bundesfinanzminister Schäuble hat am Jahrestag der Veröffentlichung der so genannten "Panama Papers" Fortschritte im Kampf gegen internationale Steuerhinterziehung angemahnt.

Es handele sich um einen Kampf gegen eine Hydra, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Zugleich zeigte er sich zuversichtlich, dass sich die G20-Staaten bis zu ihrem Gipfeltreffen im Juli auf eine schwarze Liste mit Steueroasen einigen würden.



Die "Süddeutsche Zeitung" und andere internationale Medien hatten mit der Veröffentlichung der "Panama Papers" ein Schlaglicht auf Briefkastenfirmen in Panama geworfen und damit weltweit für Aufsehen gesorgt. In dem Datenpaket fanden sich Dokumente über verschleierte Geschäfte von großen Banken, Vermögensverwaltern, Politikern oder Sport-Funktionären.