Die USA liefern Panamas früheren Präsidenten Ricardo Martinelli an seine Heimat aus.

Mit der Entscheidung des Außenministeriums in Washington scheiterte Martinellis monatelanger Kampf gegen diesen Schritt. In Panama soll ihm der Prozess wegen einer Abhöraffäre gemacht werden. Er soll angeordnet haben, die Telefongespräche von mehr als 150 Menschen abhören zu lassen. Der 66-Jährige war im August vergangenen Jahres in Miami festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.