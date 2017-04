Papst Franziskus hat die Zustände in Flüchtlingslagern angeprangert.

Viele von ihnen seien wie "Konzentrationslager", mit dieser Masse von Leuten, sagte Franziskus in Rom. Namentlich nannte er das Flüchtlingsaufnahmezentrum auf der griechischen Insel Lesbos, das er vor einem Jahr besucht hatte. Anlass der Äußerungen war ein Gottesdienst zum Gedenken an die Märtyrer des 20. und 21. Jahrhunderts.



Die Lage in den überfüllten Registrierzentren auf den griechischen Ägäis-Inseln ist seit Monaten angespannt. Dort befinden sich insgesamt rund 14.000 Flüchtlinge, die weiter nach Mitteleuropa oder zumindest zum griechischen Festland wollen.