Mit einem Gottesdienst in der Stadt Temuco in der Unruheregion La Araucania hat Papst Franziskus seinen Aufenthalt in Chile fortgesetzt.

Überschattet wurde der Besuch von mehreren Brandanschlägen auf Kirchen, die den indigenen Mapuche zugeschrieben werden. Auf der Tagesordnung des Papstes stand heute auch eine Begegnung mit Vertretern dieser Minderheit. Die Mapuche kämpfen seit Jahrzehnten für die Rückgabe ihrer angestammten Gebiete.



Gestern hatte Franziskus in der Hauptstadt Santiago de Chile Opfer sexuellen Missbrauchs duch katholische Geistliche getroffen und sie um Vergebung gebeten.

