Papst in Peru

Papst Franziskus hat einen Gottesdienst in Peru genutzt, um auf die Misstände im Land hinzuweisen.

Bei der Messe in Trujillo prangerte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche unter anderem Auftragsmorde und die hohe Kriminalität an. Zuvor hatte der Papst bei einem

Treffen mit Präsident Kuczynski einen konsequenten Kampf gegen Korruption angemahnt.



Bei einem weiteren Gottesdienst am Strand von Huanchaco rief Franziskus die Bewohner der von Unwettern schwer getroffenen Küstenregion zu Solidarität und Gemeinschaft untereinander auf.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.