Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Santiago de Chile mit rund 400.000 Gläubigen eine Messe gefeiert.

Er rief die Menschen in dem südamerikanischen Land dazu auf, weiter friedvoll für den Aufbau ihrer Heimat zu arbeiten und sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Zu Beginn seines Aufenthalts in Chile hatte Franziskus um Vergebung für den jahrelangen Kindesmissbrauch durch katholische Priester gebeten.



Der Papst besuchte in der Hauptstadt zudem ein Frauengefängnis und sprach sich dafür aus, Häftlingen eine zweite Chance zu geben.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.