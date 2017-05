Die Gefahr ist groß, dass man nach dem Besuch der Trumps im Vatikan vor allem über die Äußerlichkeiten redet. Über Melania, die First Lady, und Ivanka, die First Daughter, und ihren Auftritt als so eine Art schwarze Witwen. Darüber, dass der Papst Melania allen Ernstes gefragt hat: "What do you give him to eat?", was man wohl übersetzen muss mit: "Womit füttern sie ihn?"

Vielleicht liegt das auch daran, dass das Gespräch nur eine knappe halbe Stunde gedauert hat und der Vatikan danach nur sehr vage und förmlich die behandelten Themen veröffentlicht hat. Man habe Ansichten ausgetauscht über ein paar aktuelle internationale Themen, über die Förderung des Friedens in der Welt, und so weiter.

Da müssen dann die bei solchen Gelegenheiten ausgetauschten Geschenke mühsam mit Bedeutung aufgeladen werden: Trump brachte dem Papst eine Erstausgabe der Schriften von Martin Luther King mit. Der Papst schenkte ein Bronze-Relief mit einem Olivenbaum, dem Symbol des Friedens und sagte: "Auf dass sie ein Instrument des Friedens seien."

Das macht er oft, wenn er Staats- und Regierungschefs trifft, aber bei dem US-Präsidenten, der vor wenigen Tagen gerade den Weg für einen 300-Milliarden-Dollar-Waffendeal mit Saudi Arabien frei gemacht hat, dem US-Präsidenten, der seinen Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel gerade als "so amazing" bezeichnet hatte, wirkt diese Geste besonders.

Austausch vieler Geschenke

Und es gab noch mehr Geschenke von Papst Franziskus, nämlich unter anderem die Enzyklika "Laudato Si", in der Franziskus seine Gedanken zur Bewahrung der Schöpfung zusammenfasst. Auch nicht gerade ein Kernthema der Trump-Regierung, aber der Präsident versprach brav: "Ich werde das lesen."

Wohlgemerkt: Als großer Leser ist er bislang nicht aufgefallen, legendär ist, dass er verlangt, dass auch die komplexesten Themen, mit denen er sich beschäftigen muss, auf eine Seite passen müssen.

Konnte das überhaupt gut gehen? Der Papst, der Grenzen überwinden will, der den Bau einer Mauer zwischen den USA und Mexiko als unchristlich bezeichnet hat. Und @realDonaldTrump, dem diese Mauer, die er immer noch bauen will, ein Mittel zu seiner Hetze im Wahlkampf war? Papst Franziskus ist das Ganze mit der nötigen Vernunft angegangen: Man bespricht gemeinsam Dinge, es gibt Türen, die ein wenig offen stehen, hat er neulich gesagt.

Das ist alles. Und gleichzeitig muss man wohl sagen: Alles besser, als nicht miteinander zu sprechen.

"Ich werde nicht vergessen, was Sie mir gesagt haben", so der US-Präsident am Ende des Treffens. Hoffnung, dass der Papst Donald Trump zur Vernunft bringt, gibt es nicht. Aber vielleicht hat er ihm etwas zum Nachdenken gegeben, wie es nur dieser Papst kann, der nichts zu verlieren hat und der sehr konkret für den Frieden eintritt, wie kaum ein anderes Staatsoberhaupt in der Welt.