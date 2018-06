Papst Franziskus hat nach eigenem Bekunden nichts gegen die Teilnahme protestantischer Ehepartner an der katholischen Kommunion.

Dass der Vatikan bei Plänen der katholischen deutschen Bischöfe zur Öffnung der Eucharistie eingeschritten sei, bedeute keinen Rückschritt für die Ökumene, erklärte er nach Angaben des italienischen katholischen Fernsehsenders TV2000.

Es sei nach Kirchenrecht Sache des Ortsbischofs zu entscheiden. - In dem Schreiben hatte der Papst die Auffassung vertreten, dass die Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz "nicht zur Veröffentlichung reif" sei. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, sieht in den Worten des Papstes Zustimmung zu mehr Ökumene.

