Das UNO-Flüchtlingskommissariat hat die australische Regierung aufgefordert, die Lage der Asylsuchenden in einem Camp in Papua-Neuguinea umgehend zu verbessern.

Das Kommissariat sprach in Genf von einer "humanitären Krise". Australien sei für das Wohlergehen der Flüchtlinge auf der Insel Manus verantwortlich. Dort weigern sich rund 600 Asylsuchende, das Lager zu verlassen, das aufgelöst werden soll. Die Menschen befürchten nach eigenen Angaben Übergriffe aus der Bevölkerung, da sie schon mehrfach attackiert worden seien. Wasser und Strom sind in dem Camp bereits abgestellt, es werden keine Lebensmittel mehr geliefert, und es gibt auch keine medizinische Versorgung mehr.



Australien nimmt keine Menschen auf, die die Küste per Boot erreichen wollen. Das Land hatte stattdessen Papua-Neuguinea dafür bezahlt, die Bootsflüchtlinge in dem Lager unterzubringen. Das oberste Gericht von Papua-Neuguinea stufte das Camp im vergangenen Jahr jedoch als "illegal und verfassungswidrig" ein und verfügte seine Auflösung.