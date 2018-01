In Papua-Neuguinea sind 97 Menschen wegen Lynchmorden verurteilt worden.

Sie wurden nach Angaben lokaler Medien für schuldig befunden, in einem Dorf sieben Menschen grausam getötet zu haben, die sie der Hexerei beschuldigten. Unter den Opfern waren demnach auch zwei Kinder. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.



Papua-Neuguinea hat in den vergangenen Jahren eine Welle an Lynchmorden wegen angeblicher Hexerei erlebt. Aberglaube ist in dem Land häufig Bestandteil der Stammeskulturen.

