In Moskau sind rund 130.000 Menschen bei der traditionellen Mai-Parade der Gewerkschaften auf die Straße gegangen.

Sie forderten unter anderem eine eine gerechtere Sozialpolitik. An der Kundgebung nahm auch der Moskauer Bürgermeister Sobjanin teil. Er sagte zu, in das Bildungs- und Gesundheitswesen zu investieren und sich um die Sozialleistungen für Kriegsveteranen und Rentner zu kümmern. Der kremltreue Politiker will im Herbst für eine zweite Amtszeit wiedergewählt werden. Nach Angaben der Gewerkschaften nahmen in ganz Russland rund drei Millionen Menschen an den Paraden teil.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.