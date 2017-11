Die Bundesregierung hat angekündigt, bei der Jagd auf Steuersünder die Informationen der "Paradise Papers" und potenzielle Bezüge zu Deutschland auswerten zu wollen.

Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, in dem Zusammenhang wäre es hilfreich, wenn diese Informationen auch der deutschen Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt würden. Auch der Grünen-Politiker Giegold sieht mehr Transparenz bei der Versteuerung von global agierenden Großunternehmen dringend geboten. Derzeit gebe es allerdings nicht genügend Mitarbeiter, sagte er im Deutschlandfunk. Er forderte mehr Personal für die Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerdumping und Finanzkriminalität.



Bundesjustizminister Maas hält nach den neuen Enthüllungen über die Steuertricks von Politikern, Konzernen und Geschäftsleuten in aller Welt einheitliche Steuerregeln innerhalb der EU für notwendig. Großunternehmen, die vom europäischen Wirtschaftsraum profitierten, müssten transparenter machen, wo sie wieviel Steuern zahlten, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Es könne nicht sein, dass etwa Internet-Giganten riesige Milliardengewinne erzielten, dafür aber nur minimale Steuern zahlten.