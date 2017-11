Nach der Veröffentlichung der sogenannten Paradise-Papers will die Bundesregierung ihr Vorgehen gegen Steuerhinterziehung verschärfen.

Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, man wolle die Dokumente dementsprechend auswerten. Deshalb wäre es hilfreich, wenn die beteiligten Medien ihre Informationen der deutschen Finanzverwaltung zur Verfügung stellten.



Der amtierende Bundesfinanzminister Altmaier forderte ein schärferes Vorgehen gegen Steuerschlupflöcher auf europäischer Ebene. Er sagte am Rande des Eurogruppentreffens in Brüssel, er wolle mit seinen EU-Kollegen darüber sprechen, inwiefern sich aus den neuen Enthüllungen Handlungsbedarf ergebe.



Hauptthema in Brüssel ist die für Dezember geplante Wahl eines neuen Präsidenten der Eurogruppe. Der derzeitige Vorsitzende Dijsselbloem scheidet Mitte Januar aus dem Amt.