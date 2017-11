Nach der Veröffentlichung der sogenannten Paradise-Papers will die Bundesregierung ihr Vorgehen gegen Steuerhinterziehung verschärfen.

Dazu müsse man die Unterlagen aber zunächst auswerten, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Berlin. Er appellierte an die beteiligten Medien, die Original-Daten an die Behörden herauszugeben.



Der amtierende Bundesfinanzminister Altmaier forderte ein schärferes Vorgehen gegen Steuerschlupflöcher auf europäischer Ebene. Er sagte am Rande des Eurogruppentreffens in Brüssel, er wolle mit seinen EU-Kollegen darüber sprechen, inwiefern sich aus den neuen Enthüllungen Handlungsbedarf ergebe.