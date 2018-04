In der Diskussion um Werbung für Schwangerschaftsabbrüche hat Bundesjustizministerin Barley eine Änderung des Paragrafen 219a gefordert. Es gehe nicht um Werbung, sondern um Information.

Frauen in schwierigen Situationen bräuchten Unterstützung. Dafür sei es wichtig, dass Ärzte, die solche Eingriffe vornehmen, darüber auch informieren dürften, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post".



Dem Vorschlag von Gesundheitsminister Spahn, ohne die Änderung des Strafgesetzbuches eine Regelung zu finden, erteilte sie damit eine Absage. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Kolbe sprach sich für eine Änderung aus. Nur so hätten Ärzte Rechtssicherheit, sagte sie im Deutschlandfunk. Man könne das Strafrecht nicht über ein anderes Gesetz außer Kraft setzen.



Die aktuelle Regelung im Strafgesetzbuch untersagt "das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen" von Abtreibungen aus finanziellem Vorteil heraus oder wenn dies in "grob anstößiger Weise" geschieht. Der Paragraf soll verhindern, dass ein Schwangerschaftsabbruch als normale ärztliche Leistung dargestellt und kommerzialisiert wird.



Eine Ärztin aus Hessen war im November zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden, nachdem sie auf ihrer Internetseite über Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis informiert hatte. Gegner einer Neuregelung befürchten, dass Schwangerschaftsabbrüche als normale ärztliche Leistung betrachtet werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.