Ein breites Bündnis aus Sozialverbänden drängt auf die Abschaffung des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche.

In einem gemeinsamen Brief an die Bundesregierung fordern sie eine ersatzlose Streichung des Strafrechtsparagrafen 219a. Frauen bräuchten einen Zugang zu sachlichen Informationen, hieß es. Der Chef der Arbeiterwohlfahrt, Stadler, führte aus, ein Schwangerschaftsabbruch gehöre zu den persönlichsten Entscheidungen, die eine Frau treffen könne, und müsse als solche respektiert werden.



Die Diskussion war durch die Verurteilung einer Ärztin in Gang gekommen, die auf ihrer Internetseite über Schwangerschaftabbrüche informiert hatte. Die SPD tritt für eine Abschaffung des Paragrafen ein. CDU und CSU lehnen dies ab. Die Sozialdemokraten setzten der Union heute ein Ultimatum für eine Einigung bis zum Herbst.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.