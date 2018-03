Die SPD verzichtet auf ihren Antrag zum Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche.

Man werde den Gesetzentwurf zum Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch vorerst nicht zur Abstimmung stellen, heißt es in einer Erklärung der Fraktionschefs von SPD und Union, Nahles und Kauder, sowie des CSU-Landesgruppenchefs Dobrindt. Die Bundesregierung solle in der Zwischenzeit Vorschläge erarbeiten, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, heißt es weiter.



Die SPD hatte Anfang März erklärt, dass sie angesichts der bestehenden Differenzen mit der Union ihren im vergangenen Jahr erarbeiten Entwurf alsbald in den Bundestag einbringen werde. Die Union wollte bislang das Gesetz beibehalten. Eine Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion sagte dem Deutschlandfunk, die Union sei nun aber auf die Sozialdemokraten zugegangen. Der Paragraf solle bestehen bleiben, aber so überarbeitet werden, dass die Ärzte mehr Rechtssicherheit hätten. Werbung für Abtreibungen solle weiter verboten bleiben, sachliche Information aber erlaubt werden.



Zuletzt waren mehrere Mediziner angezeigt worden, weil sie im Internet auf Abtreibungen hingewiesen und Informationen dazu online gestellt hatten.

