Im Osten Paraguays haben sich etwa 50 schwerbewaffnete Angreifer den Weg zum Tresor eines Geldtransport-Unternehmens freigesprengt und vermutlich mehrere Millionen Dollar erbeutet.

Nach Angaben der Polizei gingen die Täter äußerst brutal vor. Bei der rund zweistündigen Attacke in Ciudad del Este wurde ein Polizist getötet. Es gab zudem mehrere Verletzte. Als Ablenkungsmanöver setzten die Angreifer Autos in Brand und zündeten Sprengsätze, um die Straße zu blockieren. Mit Bomben und Raketen zerstörten sie zugleich das Gebäude der betroffenen Firma.



Die Polizei erklärte weiter, die Ermittlungen deuteten auf eine berüchtigte brasilianische Verbrecherbande hin, die in vielen Regionen des Nachbarlandes den Drogenhandel dominiere. Das paraguayische Innenministerium teilte in der Nacht mit, die Polizei in Brasilien habe bei einer Schießerei mit einem Teil der Gruppe drei von ihnen getötet und vier festgenommen.