In Paraguay ist bei Protesten gegen eine zweite Amtszeit von Präsident Cartes ein Mensch getötet worden.

Laut Medienberichten wurde der Mann in Asuncion in der Zentrale einer Oppositionspartei von Polizisten erschossen. In der Hauptstadt stürmten Demonstranten das Parlament und legten Feuer. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei.



Die für heute geplante Abstimmung im Unterhaus über die Verfassungsänderung wurde vertagt. Gestern hatte der Senat dafür gestimmt, dass sich Cartes zur Wiederwahl stellen darf. Gegenwärtig verbietet das die Verfassung Paraguays.