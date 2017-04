In Paraguay hat Präsident Cartes nach dem Tod eines Oppositionspolitikers den Innenminister des Landes entlassen.

Wie Cartes in der Hauptstadt Asunciòn bekanntgab, enthob er auch den nationalen Polizeichef seines Amtes. Der Oppositionspolitiker war laut Medienberichten in der Zentrale seiner Partei von Polizisten erschossen worden. Die Hintergründe sind noch unklar. In Asunción hatte es in der Nacht auf Sanmstag gewaltsame Proteste gegen eine zweite Amtszeit des Präsidenten gegeben. Demonstranten hatten das Parlament gestürmt und Feuer gelegt. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden 30 Menschen verletzt. Mehr als 200 wurden festgenommen.



Das Unterhaus des Parlaments vertagte eine geplante Abstimmung über eine Verfassungsänderung. Gestern hatte das Oberhaus dafür votiert, dass sich Cartes zur Wiederwahl stellen darf. Gegenwärtig verbietet das die Verfassung.