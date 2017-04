Paraguays Präsident Cartes hat seine Bemühungen um eine erneute Kandidatur um das höchste Staatsamt aufgegeben.

In einer Erklärung kündigte Cartes an, er wolle auf eine Verfassungsänderung verzichten und in keinem Fall im kommenden Jahr erneut zur Präsidentschaftswahl antreten. Ursprünglich hatte er geplant, eine erneute Kandidatur durch eine Verfassungsänderung zu ermöglichen. Dies hatte Ende März schwere Proteste ausgelöst, bei denen ein Mensch getötet und rund hundert weitere Menschen verletzt wurden. - Paraguays Verfassung sieht nur eine Amtszeit für den Präsidenten vor. Eine Wiederwahl ist verboten, um einen Rückfall in eine Diktatur zu verhindern.