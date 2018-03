Die Biathletin und Langläuferin Andrea Eskau wird bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele in Südkorea die deutsche Fahne tragen.

Das hat der Deutsche Behindertensportverband bekanntgegeben. Die 46-jährige Diplom-Psychologin nimmt zum sechsten Mal an Paralympics teil und hat bereits sechs Gold-Medaillen. Eskau startet auch mit dem Handbike und ist die einzige Starterin in Pyeongchang, die sowohl im Sommer als auch im Winter einen olympischen Wettbewerb gewonnen hat.



Die Winter-Paralympics in Pyeongchang werden am Freitag um 12 Uhr eröffnet.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.