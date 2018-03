Die Biathleten Andrea Eskau und Martin Fleig haben bei den Paralympischen Winterspielen in Pyeongchang Gold gewonnen.

Eskau siegte in der sitzenden Klasse über 12,5 Kilometer. Es ist ihre vierte Medaille bei den Wettbewerben in Südkorea. Fleig gewann über 15 Kilometer ebenfalls in der sitzenden Klasse zum ersten Mal Gold.

