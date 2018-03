Die Biathleten Andrea Eskau und Martin Fleig haben bei den Paralympischen Winterspielen in Pyeongchang Gold gewonnen.

Eskau siegte in der sitzenden Klasse über 12,5 Kilometer. Fleig gewann über 15 Kilometer ebenfalls in der sitzenden Klasse. Bei den sehbehinderten Athletinnen holte Clara Klug eine Bronze-Medaille in der Biathlonstrecke über 12,5 Kilometer.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.