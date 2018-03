Paralympics in Pyeongchang

Bei den Paralympics im südkoreanischen Pyeongchang hat die Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber die erste Goldmedaille für Deutschland geholt.

Sie siegte in der Abfahrt. Für Schaffelhuber ist es bereits die sechste olympische Goldmedaille: Vor vier Jahren in Sotschi hatte sie alle fünf alpinen Skiwettbewerbe gewonnen. Andrea Rothfuß holte in der stehenden Ski-Klasse Silber.



Die 12. Paralympischen Winterspiele hatten gestern mit der Eröffnungsfeier begonnen.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.