Der in Paris erschossene Angreifer war der Polizei wegen mehrerer Vorstrafen bekannt.

Innenminister Le Roux sagte in der Hauptstadt, der 39-jährige Franzose sei in der Vergangenheit wegen unterschiedlicher Delikte verurteilt worden, darunter Raub und Drogenhandel. Er habe aber nicht auf einer offiziellen Gefährderliste gestanden. Französische Medien berichten allerdings, dass es bei dem Mann nach den Pariser Anschlägen im November 2015 eine Hausdurchsuchung gegeben habe. Derzeit werden der Vater und der Bruder des Angreifers in Polizeigewahrsam verhört. Das Motiv für die Taten ist noch unklar.



Der Mann hatte zunächst am frühen Morgen in einem Vorort von Paris bei einer Personenkontrolle auf einen Polizisten geschossen und ihn leicht verletzt. Er flüchtete und versuchte später am Flughafen Orly, der Soldatin einer Anti-Terror-Einheit die Waffe zu entreißen. Dann floh er in eines der Geschäfte im Süd-Terminal und wurde dort erschossen.



Der Flughafen wurde zwischenzeitlich evakuiert. Derzeit läuft der Flugverkehr in einem Teil des Airports aber wieder.