Der in Paris erschossene Angreifer war der Polizei wegen mehrerer Vorstrafen bekannt.

Innenminister Le Roux sagte, der 39-Jährige sei in der Vergangenheit wegen unterschiedlicher Delikte verurteilt worden, darunter Raub und Drogenhandel. Der Mann soll am frühen Morgen in einem Vorort von Paris bei einer Personenkontrolle auf einen Polizisten geschossen und ihn leicht verletzt haben. Nach Angaben des Innenministeirums versuchte er später am Flughafen Orly, einer Soldatin die Waffe zu entreißen. Er wurde von anderen Soldaten erschossen.