Paris Angreifer mit Machete geht am Louvre auf Sicherheitskräfte los

Ein Soldat auf dem Vorplatz vor dem Louvre. (picture alliance / Yoan Valat/EPA / dpa)

Am Pariser Museum Louvre hat ein Angreifer eine Gruppe von Polizisten und Soldaten mit einer Machete angegriffen.

Daraufhin eröffnete einer der Sicherheitskräfte das Feuer und verletzte den Mann, teilte Polizeipräfekt Cadot mit. Ein Soldat erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Der Angreifer habe den islamischen Ausruf "Allahu akbar" benutzt und zwei Taschen bei sich geführt, führte Cadot aus. Ein Verdacht auf Sprengstoff bestätigte sich nicht. Über die Identität des Mannes ist noch nichts bekannt.



Der Angriff wurde in einem Treppenhaus verübt, das von einem Platz neben dem Louvre in ein unterirdisches Einkaufszentrum, das 'Carrousel du Louvre', führt. Das berühmte Museum wurde nach dem Zwischenfall zunächst geschlossen, die Umgebung abgesperrt. Die französische Regierung stuft die Tat als Terroranschlag ein. Das sei offensichtlich, sagte Premierminister Cazeneuve. Die zuständige Staatsanwaltschaft leitete eine entsprechende Untersuchung ein. - Frankreich war in den vergangenen zwei Jahren mehrfach Ziel islamistischer Attentate. Im Land gilt deshalb der Ausnahmezustand.