Wenige Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat sich in Paris erneut ein Anschlag ereignet. Auf der Pariser Prachtstraße Champs Elysées erschoss ein Mann am Abend einen Polizisten mit einem Sturmgewehr und verletzte drei weitere Personen. Der IS reklamierte die Tat für sich.

Der Mann eröffnete das Feuer auf einen geparkten Polizeiwagen und tötete einen Polizisten. Er verletzte zwei weitere Beamte und eine Touristin. Der Angreifer wurde erschossen.

Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich. Ein Kämpfer aus Belgien mit Namen Abu Yousif habe den Angriff begangen. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe den Angreifer identifiziert. Allerdings wurden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details genannt.

Täter soll als Extremist bekannt sein

Der Täter soll den Behörden als Extremist bekannt gewesen und nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP bereits wegen bewaffneter Angriffe auf Polizisten vorbestraft gewesen sein. Ermittler untersuchen, ob der Mann Komplizen hatte. In der Nacht wurde ein Haus im Osten der französischen Hauptstadt, wo er gewohnt haben soll, durchsucht.

Staatschef Francois Hollande erklärte am späten Abend nach einem Krisentreffen in seinem Amtssitz, alles deute auf einen Terroranschlag hin. Er sprach den Opfern und deren Familien auch via Twitter sein Mitgefühl aus und kündigte eine nationale Gedenkstunde an.

Mes pensées vont à la famille du policier tué et aux proches des blessés. Un hommage national sera rendu. — François Hollande (@fhollande) April 20, 2017

Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kondolierte.

Nach Anschlag auf Polizisten in #Paris kondoliert Kanzlerin #Merkel Präs. @fhollande: Mein Mitgefühl gilt den Opfern + ihren Familien. (BPA) — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 20, 2017

Die deutsche Bundespolizei errichtete eine Kontrollstelle an der deutsch-französischen Grenze, an der sie dreieinhalb Stunden lang Autofahrer auf dem Weg von Frankreich ins Saarland kontrollierte. Mit der Maßnahme sollten eventuelle flüchtige Komplizen gestoppt werden. Die französischen Grenzbeamten hätten dann aber Entwarnung gegeben.

TV-Debatte zur Präsidentenwahl zeitgleich mit dem Angriff

Zeitgleich mit dem Angriff fand die letzte TV-Diskussionsrunde mit allen elf Bewerbern für das Präsidentenamt in Frankreich statt. Die Kandidaten reagierten bereits darauf: Der sozialliberale Präsidentschaftskandidat Macron hat seine letzten Kundgebungen vor dem ersten Wahlgang abgesagt. Die Terroristen wollten die Demokratie stören, teilte Macron mit. Man müsse sich dem mit Ruhe und Entschlossenheit entgegenstellen. I

Auch der konservative Bewerber Fillon sprach sich dafür aus, als Reaktion auf den Anschlag geplante Wahlkampfveranstaltungen abzusagen. Die rechtsextreme Kandidatin Le Pen vom Front National erklärte, die Tat zeige erneut, dass nicht alles getan werde, um die Menschen zu schützen.

Am Morgen kam in Paris der Nationale Sicherheitsrat zusammen. Die französischen Einsatzkräfte sind vor der Wahl in höchster Alarmbereitschaft. Seit den Terroranschlägen von 2015 gilt in Frankreich der Ausnahmezustand. In den vergangenen beiden Jahren sind in Frankreich mehr als 230 Menschen bei Anschlägen ums Leben gekommen. In dieser Woche wurden in Marseille zwei Männer festgenommen, die den Ermittlungen zufolge einen Anschlag vor der Wahl planten.

