Im Südosten von Paris hat ein Mann versucht, mit seinem Auto die Sicherheitsabsperrungen vor einer Moschee zu durchbrechen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Abend mehrmals mit seinem Geländewagen gegen die Absperrungen vor der Moschee in Créteil. Nachdem er die Hindernisse nicht habe überwinden können, habe er die Flucht ergriffen. Später sei er in seinem Wohnhaus festgenommen worden. Aus Ermittlungskreisen hieß es, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen geistig verwirrten Mann. - Eine ähnliche Attacke hatte es vor etwa zwei Wochen in London gegeben. Dabei kam ein Mensch ums Leben.