Die Terrormiliz IS hat den tödlichen Angriff in Paris für sich reklamiert.

Das teilte sie über ihr Sprachrohr - die Agentur Amak - mit. Auch die französischen Behörden vermuten einen Terroranschlag. Darauf deuteten die Umstände des Angriffs hin, erklärte Staatschef Hollande am späten Abend nach einem Krisentreffen in seinem Amtssitz. Der Täter hatte auf dem Boulevard Champs-Élysées einen Polizisten getötet und zwei weitere Beamte verletzt, bevor er selbst erschossen wurde. Auch eine Touristin soll leicht verletzt worden sein.

Es wird noch untersucht, ob der Mann allein gehandelt hat, was derzeit vermutet wird. Offenbar war der Schütze als Extremist bekannt gewesen. Die mutmaßliche Wohnung des Mannes soll bereits durchsucht worden sein.



Für heute früh wurde in Paris eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats anberaumt. Die französischen Einsatzkräfte sind in höchster Alarmbereitschaft, weil am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl stattfindet. Seit den Terroranschlägen von 2015 gilt in dem Land der Ausnahmezustand.