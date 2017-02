Paris Entspannung der Lage nach Attacke am Louvre

Soldaten und Polizisten am Louvre in Paris (AFP / Alain Jocard)

Nach dem Angriff am Louvre in Paris hat sich die Lage am Tatort beruhigt.

Straßensperrungen wurden aufgehoben, Mitarbeiter durften in das Einkaufszentrum unter dem Museum zurückkehren. Am Vormittag hatte ein Mann nahe dem Eingang zum Louvre versucht, Soldaten mit einer Machete anzugreifen. Er rief dabei nach Angaben der Polizei "Allahu Akbar - Gott ist groß". Ein Soldat schoss auf den Angreifer und verletzte ihn schwer. Die französische Regierung stuft die Attacke als Anschlag mit offensichtlich terroristischem Charakter ein. Entsprechend äußerte sich Premierminister Cazeneuve. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen Terrorverdachts ein. Staatspräsident Hollande lobte den Mut und die Entschlossenheit der Soldaten.



Das Museum ist eines der größten weltweit und liegt in der Pariser Innenstadt.