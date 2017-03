Im Fall des auf dem Pariser Flughafen Orly erschossenen Angreifers vermuten die Ermittler ein terroristisches Motiv.

Nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts in Paris, Molins, rief der Mann bei seiner Attacke auf Soldaten, er wolle für Allah sterben und dass es Tote geben werde. Für eine terroristisch motivierte Tat sprächen auch frühere Hinweise auf eine Radikalisierung des Mannes und das Ziel des Angriffs, eine Soldatenpatrouille, sagte Molins. Deshalb habe er als Anti-Terror-Staatsanwalt die Ermittlungen übernommen.



Der Mann versuchte den Angaben zufolge, einer Soldatin am Flughafen Orly die Waffe zu entreißen. Er wurde daraufhin von anderen Soldaten erschossen. Zuvor soll er in einem Vorort von Paris bei einer Personenkontrolle auf einen Polizisten geschossen und ihn leicht verletzt haben.