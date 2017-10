Das französische Parlament hat das neue Anti-Terror-Gesetz besiegelt, das den Behörden auf Dauer Sonderbefugnisse einräumt.

Nach der Nationalversammlung stimmte am Nachmittag auch der Senat in Paris zu. Staatschef Macron rief zu einer konsequenten Anwendung der neuen Vorgaben auf. Diese sehen unter anderem präventive Hausdurchsuchungen nach Zustimmung eines Richters vor und sollen am 1. November in Kraft treten.