Die französische Nationalversammlung hat die umstrittenen Pläne zur Lockerung des Arbeitsrechts gebilligt.

270 Abgeordnete stimmten am Abend für ein Rahmengesetz, das der Regierung das Recht erteilen soll, ihre Reformen per Verordnung umzusetzen. 50 Parlamentarier votierten dagegen. Nun muss noch der Senat darüber beraten.



Die Regierung will mehr Flexibilität für Unternehmen: Detailregeln sollen häufiger innerhalb eines Unternehmens zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ausgehandelt werden. Kritiker fürchten, dass die Rechte von Arbeitnehmern geschwächt werden. Das Vorhaben ist ein zentrales Versprechen von Präsident Macron, um die Wirtschaft anzukurbeln.