Paris Macheten-Angreifer verweigert Aussage

Am Louvre in Paris gab es am vergangenen Freitag einen Angriff. (AFP / Alain Jocard)

Der Macheten-Angreifer von Paris verweigert bislang die Aussage.

Bei einem ersten Verhör habe er die Fragen der Ermittler nicht beantwortet, berichtet die französische Zeitung "L'Express" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Der Mann, der am Freitag in der Nähe des Louvre mit zwei Macheten auf patrouillierende Soldaten losgegangen war, wurde gestern abend in einem Krankenhaus in Polizeigewahrsam genommen. Einer der Soldaten hatte ihn niedergeschossen. Bei dem Täter handelt es sich nach bislang vorliegenden Erkenntnissen um einen 29-jährigen Ägypter. Die Behörden gehen von einem Terrorakt aus.