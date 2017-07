In Frankreich haben Präsident Macron und der israelische Regierungschef Netanjahu der Opfer der Judenverfolgung im Nationalsozialismus gedacht.

Gemeinsam legten sie an einer Gedenkstätte in der Nähe des Eiffelturms Blumen nieder. Macron erklärte, dass es Frankreich gewesen sei, das vor 75 Jahren die Deportation tausender Juden auf seinem Staatsgebiet organisiert habe. Nicht ein einziger Deutscher habe sich daran beteiligt.



Heute vor 75 Jahren hatten französische Polizisten binnen zwei Tagen mehr als 13.000 Juden festgenommen und in die Pariser Radsporthalle "Vélodrome d'Hiver" gebracht. Fast alle von ihnen wurden später in NS-Vernichtungslagern ermordet. Das heutige Gedenken erinnerte besonders an die mehreren tausend Kinder unter den Opfern.