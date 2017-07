Vor dem deutsch-französischen Ministerrat hat Frankreichs Präsident Macron an Deutschland appelliert, sich stärker für Investitionen in Europa einzusetzen.

Deutschland müsse für eine Wiederbelebung der öffentlichen und privaten Investitionen in Europa sorgen, sagte er der Zeitung "Ouest-France" und den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Macron bekräftigte seine Forderungen nach einer Erneuerung der Europäischen Union. Europa sei auf das Versprechen von Frieden, Fortschritt und Wohlstand gegründet. Heute brauche man eine Vision, um dieses Versprechen zu erneuern.



Zum deutsch-französischen Ministerrat reist heute Bundeskanzlerin Merkel gemeinsam mit Außenminister Gabriel, Verteidigungsministerin von der Leyen und Finanzminister Schäuble nach Paris. Nach Angaben aus dem Elysée-Palast wird dabei die militärische Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union im Mittelpunkt stehen. Weitere Themen sind gemeinsame Initiativen etwa zur Förderung von Start-Up-Unternehmen.



Nach den Gesprächen empfängt Macron am Nachmittag US-Präsident Trump. Anlass des Besuchs ist das 100. Jubiläum des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg an der Seite Frankreichs.