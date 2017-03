Am Flughafen Paris-Orly haben Sicherheitskräfte einen Mann erschossen, der einen Polizisten und etwas später auch eine Soldatin angegriffen hat.

Inzwischen übernahm die Anti-Terror-Abteilung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Innenminister Le Roux teilte mit, der Täter sei der Polizei und den Nachrichtendiensten bekannt gewesen.



Den Angaben zufolge ereignete sich der erste Zwischenfall am frühen Morgen in einem nördlichen Vorort von Paris. Dort schoss der Täter bei einer Personenkontrolle auf einen Polizisten und verletzte ihn leicht. Anschließend stahl der Mann ein Auto und fuhr zum Flughafen Orly. Dort versuchte er vergeblich, einer Soldatin die Waffe zu entreißen. Die Soldatin gehörte zu einer Patrouille, die im Rahmen des Anti-Terror-Kampfes öffentliche Plätze in Frankreich absichert. Die beiden anderen Soldaten der Patrouille eröffneten das Feuer auf den Täter, der offenbar in eines der Geschäfte im Terminal Süd floh und dort später erschossen wurde.



Der Flughafen wurde evakuiert, der gesamte Flugverkehr von und nach Orly ausgesetzt.