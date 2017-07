In Paris treffen heute Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron zum Deutsch-Französischen Ministerrat zusammen.

Nach Angaben aus dem Elysée-Palast wird dabei die militärische Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union im Mittelpunkt stehen. Bei den Beratungen soll es außerdem um gemeinsame Initiativen gehen - etwa zur Förderung von Start-Up-Unternehmen. Neben Merkel reisen auch Außenminister Gabriel, Verteidigungsministerin von der Leyen und Finanzminister Schäuble zu dem Treffen mit Ressortkollegen.



Nach den deutsch-französischen Gesprächen empfängt Macron am Nachmittag US-Präsident Trump in Paris. Macron hatte Trump als Ehrengast zum französischen Nationalfeiertag am Freitag eingeladen. Anlass ist das 100. Jubiläum des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg an der Seite Frankreichs.