Bundeskanzlerin Merkel wird am Nachmittag auf ihrer ersten Auslandsreise nach ihrer Wiederwahl in Paris erwartet.

Bei ihrem Treffen mit Präsident Macron geht es um die Vorbereitung des EU-Gipfels in der kommenden Woche. Macron drängt darauf, beim Thema EU-Reform voranzukommen. Er schlägt unter anderem ein eigenes Budget für die Eurozone und die Berufung eines Finanzministers vor. Auch Bundesfinanzminister Scholz hält sich heute in der französischen Hauptstadt auf. Er will sich mit seinem Kollegen Le Maire austauschen.

